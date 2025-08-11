محافظ دمياط يقرر إيقاف عمل عمال النظافة خلال أوقات الذروة بالموجة الحارة

قرر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، إيقاف عمل عمال النظافة بالشوارع خلال أوقات الذروة ، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حفاظًا على سلامتهم .

حيث يأتى ذلك على خلفية صدور تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة حارة خلال الأيام المقبلة.

وعليه ،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنفيذ هذا القرار ، للحفاظ على سلامة العمال، مؤكدًا اننا جميعاً نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على سلامتهم وتوفير احتياجاتهم.