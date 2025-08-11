رفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة وتطهير المصارف وردم البرك في دمياط

بدأ اليوم تنفيذ حملة لرفع القمامة من مدينة راس البر برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة ومشاركة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والاثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات والارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ علي البيئة.

و يجرى رفع مخلفات القمامة ورش الجير اسفل صناديق القمامة وتطهير وردم البرك والمستنقعات وأعمال الرش للحد من القوارض وناقلات الامراض، للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والآثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك والحفاظ على الصحة العامة على أن تستمر أعمال اللجنة بصفة يومية بمدينة رأس البر للحفاظ على الصحة العامة وارتقاء المدينة.

وطاليت محافظة دمياط المواطنين مجددًا الالتزام بالقاء المخلفات فى صناديق القمامة و الالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا.