قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحدث الثورات التكنولوجية.. النبضات الرنينية الحيوية تكافح الآفات الزراعية دون كيماويات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي
  • فاروق: وزارة الزراعة أعدت  استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة والاستثمار في التقنيات الخضراء
     
  • محافظ البحيرة: هناك دعم رئاسي غير محدود للقطاع الزراعي باعتبار الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي
  •  محافظ الوادي الجديد يستعرض نجاحات تطبيق تقنية "النبضات الرنينية الحيوية" في مكافحة سوسة النخيل.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء دكتور محمد السيد صالح نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  فعاليات مؤتمر تقنية النبضات الرنينيّة الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات،  والذي عقد بمحافظة البحيرة،  بإعتبار تلك التقنية ضمن الأساليب الحديثة المستخدمة في المكافحة الحيوية للآفات الزراعية.


وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك التقنية تمثل نموذجاً رائداً في استخدام الإبتكار العلمي لخدمة الزراعة المستدامة وحماية الإنتاج الغذائي، لافتا الى إن وزارة الزراعة المصرية، تدرك تماماً أن التوجه نحو التقنيات الخضراء في مكافحة الآفات هو إستثمار في صحة الإنسان والبيئة، وضمان لإستمرارية وإستدامة الإنتاج الزراعي بجودة عالية وذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق الدولية.

وأكد فاروق ان العالم اليوم تطوراً متسارعاً في المعايير الدولية للصحة والصحة النباتية، وفي مقدمتها تشريعات الإتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من أهداف الصفقة الخضراء 2050، والتي تركز على تقليل الأثر البيئي للإنتاج الزراعي وتعزيز سلامة الغذاء، لافتا إلى ان هذه المتغيرات العالمية تتطلب من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن المزارعين التأهب المبكر والتوافق مع هذه المعايير، بما يضمن إستمرار نفاذ منتجاتنا الزراعية إلى الأسواق الدولية.

وأشار وزير الزراعة إلى عدد من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، والتي يأتي من بينها: تطوير برامج المكافحة المتكاملة للآفات، باستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، فضلا عن تحديث منظومة الحجر الزراعي لتلبي أعلى المعايير الدولية في الصحة النباتية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، كذلك الإتحاد الأوروبي، والإتفاقية الدولية لوقاية النباتات لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف فاروق أنه يتم العمل أيضا على تحفيز القطاع الخاص المصري على الإستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع تشريعات ومتطلبات الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية، لضمان استمرارية التصدير بأسعار تنافسية وجودة معتمدة، مشيرا إلى  إن نجاحنا في هذا المسار يعتمد على تكامل الجهود بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والبحث العلمي، مع إعتماد الإبتكار كركيزة أساسية في إدارة الإنتاج الزراعي.

وأكد وزير الزراعة انه فى ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع الزراعة بشكل اساسى ، وما قد ينتج عنه آفات زراعية أكثر شراسة تؤثر على إنتاج الغذاء الصحى والآمن، كان من الأهمية  ضرورة التوجه نحو الإبتكار في مجال المكافحة الحيوية الخضراء، مشيرا الى أن تقنية النبضات الرنينيّة الحيوية الخضراء التي يعقد من أجلها هذا المؤتمر، تمثل أحد النماذج الواعدة لتقليل الإعتماد على المبيدات الكيميائية، وخفض التكاليف، وتحقيق إنتاج زراعى نظيف خالى من الملوثات وصديق للبيئة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية تلك التقنية الخضراء التي تجسد أحدث الثورات التكنولوجية في البحوث التطبيقية الزراعية، والتي تسهم في الكشف والمكافحة للآفات الزراعية دون الحاجة بالضرورة إلى استخدام الكيماويات والمبيدات وآثارها الجانبية المعروفة، لافتة إلى أنه تعد وسيلة صديقة للبيئة استطاعت أن تقوم بدور فاعل في حماية العديد من المساحات الزراعية من الآفات، وبأسلوب علمي يمثل طفرة وقفزة كبيرة في مجال البحوث التطبيقية الزراعية.

وقالت ان هذه التقنية لا تكتفي بالحفاظ على سلامة المحاصيل من أي مخاطر تهددها أو تؤثر على إنتاجيتها، بل تزيد أيضاً من الإنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية في الاكتشاف أو المكافحة، معربة عن سعادتها باستضافة محافظة البحيرة، هذا المؤتمر كما كما يتم خلاله توقيع بروتوكول التعاون مع شركة ميكرز المنفذة لهذا المؤتمر، في إطار رغبة قوية لتعميم هذه التجربة بمحافظة البحيرة، خاصة بعد أن حققت نتائج متميزة في محافظة الوادي الجديد في مكافحة سوسة النخيل الحمراء باستخدام أجهزة تكنولوجية متطورة.

وأكدت عازر على اهتمام البالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعة في مصر، حيث أولاه رعاية خاصة، دعمًا للإنتاجية وتعزيزًا للأمن الغذائي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، لافتة إلى أنه قد أسفر هذا الاهتمام عن إبداع في البحوث التطبيقية، أوصلنا إلى تقنيات وأجهزة حديثة، ومعرفة علمية متطورة، تقود قطاع الزراعة نحو مستقبل آمن ومستدام، في ظل دعم ومتابعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق ، وشركات وطنية مبدعة كشركة ميكرز، وتعاون وثيق وبلا حدود بين جميع الأطراف.
و من جانبه اشاد اللواء أ.ح/ محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد، بالتعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة الزراعة، ومحافظة البحيرة والقوات المسلحة التي لم تتوانَ أو تتأخر عن أي التزام عليها ، مؤكدًا على عمق التعاون بين المحافظات في دعم التنمية الزراعية، كما استعرض ملخصا حول جهود التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد وما تتمتع به من فرص واعدة في مجالات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى ما تحققه من نجاحات في مجالات الاستصلاح الزراعي والتقنيات الحديثة لمكافحة الآفات، ومنها تطبيق تقنية النبضات الرنينية الحيوية.

فيما أعرب الدكتور/ أيمن الشهابي – محافظ دمياط، في كلمته عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة البحيرة ومشاركته في هذا المؤتمر الزراعي الهام، مؤكدًا دعم كافة الجهات للجهود المبذولة للاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتطبيقها لتحقيق أهداف التنمية. وأوضح أن هذا اليوم يشهد التعريف بتقنية متميزة سيتم استخدامها في مجالات زراعية للكشف عن الآفات، بما يدعم جهود الحفاظ على صحة النباتات ومكافحة مسببات الأمراض، ويسهم في تعزيز رؤية الدولة المصرية نحو نطاق التقنية الخضراء الصديقة للبيئة.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالنوبارية وشركة المعرفة التطبيقية المصرية البحوث والخدمات (ميكرز)، - إحدى الكيانات التابعة للهيئة الهندسية- لتطبيق هذه التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات في عدد من المزارع بالمنطقة، كما تم تكريم عدد من الخبراء والباحثين العاملين في مجالات مكافحة الآفات.

 واستعرضت شركة المعرفة التطبيقية المصرية البحوث والخدمات (ميكرز)، خلال المؤتمر جهودها في تطوير تقنية النبضات الرنينية الحيوية، لمكافحة المسببات المرضية والآفات الزراعية بواسطة نبضات رنينية شديدة الانخفاض، فضلا عن ما أجرته من أبحاث علمية تطبيقية وتجارب حقلية بالتعاون مع وتحت اشراف مركز البحوث الزراعية بمصر.

كما تم استعراض الجهود البحثية والتي خلصت  بإعتماد تقنية النبضات الرنينية الحيوية من وزارة الزراعه المصرية لمكافحة: البكتيريا المسببة للعفن البنى فى البطاطس، الفطر المسبب للعفن الابيض فى البصل والثوم، النيماتودا المتطفلة على النبات، كذلك تم الانتهاء من التجارب المعملية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، وجارى تنفيذ التجارب الحقلية اللازمة لاعتماد تقنية النبضات الرنينية الحيوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

الزراعة وزير الزراعة خدمة الزراعة النبضات الرنينية الحيوية النبضات الرنينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

مجمع البحوث

الأزهر يعلن موعد اختبارات وعاظ إحياء ليالي رمضان

ثواب العمل فى اليوم الحار

الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر

الشيخ عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي البلنوري يمثّل الهند في مؤتمر الإفتاء

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد