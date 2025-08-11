قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
محافظات

رئيس قناة السويس: نتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء في ضوء التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد التمثيل التجاري في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الجانبين لتسليط الضوء على الجهود المصرية لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة والخدمات اللوجيستية والبحرية الجديدة التي تقدمها قناة السويس.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل عبر توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة من القاطرات واليخوت واللنشات وغيرها، علاوة على استحداث خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي أبرزها خدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات والتزود بالوقود.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتسويق  المنتجات المصرية بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي من شأنها توفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، ثمن الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتوطين الصناعة البحرية ورفع شعار "صنع في مصر " إلى آفاق أرحب.

وعبر رئيس التمثيل التجاري عن استعداده لتقديم أوجه الدعم اللازمة لرسم خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية وجذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية من خلال ٤٤ مكتبا تابعا للتمثيل التجاري في ٤٢ دولة.

شهد اللقاء مناقشة آليات العمل وبحث أوجه الاستثمار المحتملة، كما توافق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك، لدراسة الفرص الاستثمارية والتعرف عن قرب على الاسواق الخارجية المتاحة وتحديد الجدوى الفنية لاستراتيجية التسويق الخارجي.


             المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس 
                          جورج صفوت

قناة السويس اخبار قناة السويس الفريق أسامة ربيع

