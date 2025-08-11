رئيس قناة السويس: نتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء في ضوء التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد التمثيل التجاري في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الجانبين لتسليط الضوء على الجهود المصرية لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة والخدمات اللوجيستية والبحرية الجديدة التي تقدمها قناة السويس.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل عبر توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة من القاطرات واليخوت واللنشات وغيرها، علاوة على استحداث خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي أبرزها خدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم وجمع المخلفات والتزود بالوقود.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتسويق المنتجات المصرية بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي من شأنها توفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، ثمن الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتوطين الصناعة البحرية ورفع شعار "صنع في مصر " إلى آفاق أرحب.

وعبر رئيس التمثيل التجاري عن استعداده لتقديم أوجه الدعم اللازمة لرسم خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية وجذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية من خلال ٤٤ مكتبا تابعا للتمثيل التجاري في ٤٢ دولة.

شهد اللقاء مناقشة آليات العمل وبحث أوجه الاستثمار المحتملة، كما توافق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك، لدراسة الفرص الاستثمارية والتعرف عن قرب على الاسواق الخارجية المتاحة وتحديد الجدوى الفنية لاستراتيجية التسويق الخارجي.



المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس

جورج صفوت