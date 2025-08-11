قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله الثقافي البلنوري يمثّل الهند في مؤتمر الإفتاء

الشيخ عبد الله الثقافي
الشيخ عبد الله الثقافي

وصل الشيخ عبد الله الثقّافي البلنوري، عميد كلية أصول الدين بـ "جامعة مركز الثقافة السنية" إلى القاهرة؛ للمشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء الذي ينطلق غدًا (الثلاثاء) في  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين.

ويمثّل الشيخ عبد الله الثقّافي الهند في المؤتمر بصفته مندوبًا عن سماحة مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية، وذلك ضمن فعاليات الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تنظّم المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" بحضور دَوليٍّ كبير يضمُّ نخبةً من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك خلال يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.

ويتولى الشيخ عبد الله الثقّافي إدارة جلسة نقاش غدًا مساءً بعنوان :"نموذج المفتي المعاصر"، والتي ستتناول محاور متعددة مثل: سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإفتاء، التحديات المرتبطة بالإفتاء الإلكتروني، بناء أنظمة إفتاء موثوقة، الضوابط الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في الفتوى، إضافةً إلى استعراض تجارب المؤسسات العالمية في هذا المجال.

يُذكر أنّ الشيخ عبد الله الثقّافي سبق أن مثّل الهند في عدة مؤتمرات دولية في الإمارات والسنغال والأردن ومصر.

