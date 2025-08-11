قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأسماك والجمبري بالأسواق| كم يصل سعر الكيلو؟
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف القتال
كامل الوزير يؤكد استعداد الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى في أبيدجان
وزير الخارجية: قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "غير مسؤول"
وزير الطيران يستعرض رؤية تطوير المطارات المصرية مع وفد من مطار إنتشون الكوري
وفد حماس يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
 أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.

السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحبت السعودية، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
طالبت الخارجية الألمانية، بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


الدولي للصحفيين: استهداف الإعلاميين في غزة جريمة ممنهجة
قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إن تكرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار ممنهج بهدف طمس الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.


مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت.


مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.


في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاحتلال غزة بالكامل بزعم استعادة المحتجزين، تتواصل الدعوات في الداخل الإسرائيلي من أجل تشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وتجديد الاستيطان اليهودي فيها، زاعمين أنها جزء من إسرائيل.


خبير: أرباح تيك توك الحقيقية مقتصرة على فئة محدودة.. والمشاهدات وحدها لا تكفي
أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن الأرقام الضخمة المتداولة بشأن أرباح منصة "تيك توك" صحيحة، لكنها لا تنطبق على جميع المستخدمين، بل تقتصر على فئة محدودة فقط ممن تتوافر لديهم شروط معينة.


أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين.


تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
 استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين.

البرامج التليفزيونية عبدالعاطي السعودية الخارجية الألمانية غزة بيروت نتنياهو أسعار الذهب أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

لبلبة

لأول مرة.. لبلبة تشارك فى ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

مروان بابلو

بمهرجان العلمين.. تعرف على شروط حضور حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

بشري

بشري بإطلالة مميزة خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية على الشاطيء

بالصور

خلي بالك على نفسك.. أعراض تصيبك خلال الحر تكشف ضربة الشمس

ضربة الشمس
ضربة الشمس
ضربة الشمس

مع موجة الطقس الحارة.. نصائح لتخفيف تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة

مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة
مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة
مع موجة الطقس الحارة..نصائح لتفادى ارتفاع درجات الحرارة

بدون بطانة.. إلهام شاهين تثير السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد