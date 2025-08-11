أخبار التوك شو| عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.

السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت السعودية، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة

طالبت الخارجية الألمانية، بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



الدولي للصحفيين: استهداف الإعلاميين في غزة جريمة ممنهجة

قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إن تكرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يأتي في إطار ممنهج بهدف طمس الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.



مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت.



مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاحتلال غزة بالكامل بزعم استعادة المحتجزين، تتواصل الدعوات في الداخل الإسرائيلي من أجل تشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وتجديد الاستيطان اليهودي فيها، زاعمين أنها جزء من إسرائيل.



خبير: أرباح تيك توك الحقيقية مقتصرة على فئة محدودة.. والمشاهدات وحدها لا تكفي

أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن الأرقام الضخمة المتداولة بشأن أرباح منصة "تيك توك" صحيحة، لكنها لا تنطبق على جميع المستخدمين، بل تقتصر على فئة محدودة فقط ممن تتوافر لديهم شروط معينة.



أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين.