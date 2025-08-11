السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت السعودية، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني ديفيد لامي، إذ بحثا في الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السعودية منذ إعلان خطة نتنياهو احتلال قطاع غزة بمباحثات تركية أوروبية تناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن تداعياتها الأمنية والإنسانية، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

في الوقت ذاته، نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية.

