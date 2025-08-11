خبير: أرباح تيك توك الحقيقية مقتصرة على فئة محدودة.. والمشاهدات وحدها لا تكفي

أكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن الأرقام الضخمة المتداولة بشأن أرباح منصة "تيك توك" صحيحة، لكنها لا تنطبق على جميع المستخدمين، بل تقتصر على فئة محدودة فقط ممن تتوافر لديهم شروط معينة.

وأوضح الحموري، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تحقيق الأرباح عبر "تيك توك" يتطلب استيفاء عدد من المعايير، في مقدمتها الوصول إلى عدد كبير من المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأضاف أن العائدات الناتجة عن المشاهدات على المنصة تعتبر أقل مما يتصوره كثيرون، لافتًا إلى أن المقارنة بين أرباح تيك توك من المشاهدات وتلك التي تقدمها منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، ليست في صالح الأولى.

وأشار الحموري إلى أن الجزء الأكبر من أرباح صناع المحتوى لا يأتي من الإعلانات أو عدد المشاهدات، بل من الهدايا الرقمية التي يقدمها المتابعون خلال البث المباشر، مثل "الأسد" أو "الوردة" أو "القلب"، وهي رموز تُشترى بأموال حقيقية وتتحول إلى أرباح بالدولار.

ونبّه إلى أن بعض المستخدمين يلجأون إلى سلوكيات مثيرة للجدل خلال البث المباشر بهدف جذب المشاهدين وزيادة التفاعل للحصول على المزيد من هذه الهدايا، وهو ما قد يفسر الانتشار المتزايد لمثل هذه التصرفات على المنصة.