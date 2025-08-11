مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومفتي أذربيجان ورئيس مجلس الإفتاء بكينيا

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، والشيخ سلمان موسييف، النائب الأول لإدارة مسلمي القوقاز ومفتي جمهورية أذربيجان، والشيخ أحمد البدوي، رئيس مجلس الإفتاء بجمهورية كينيا، بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمشاركتهم في مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر.

و تستمر استعدادات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لإقامة مؤتمرها العالمي العاشر يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَين، تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بحضور وفود من أكثر من سبعين دولةً يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.