القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع

محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ولذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التعليم يُعد في مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ لدوره الحاسم في بناء الفرد والنهوض بالمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق كل أبعاد التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة توفير أوجُه الدعم اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتلبية متطلباتها بما يُسهم في توفير تعليم جيد للجميع، وبيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب.

وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتوفير التمويل اللازم لتلبية مُختلف احتياجات العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتوفير الكوادر من المعلمين، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية وتعزيز جودتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التطرُق خلال الاجتماع إلى الجهود التي تتم للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث توفير الدعم المطلوب للمدارس على مستوى المحافظات وإجراء مختلف أعمال الصيانة، وتوفير العناصر الأساسية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته وتعزيز جاهزيتها من خلال توفير أعلى مستوى من التدريب العملي للطلاب، والخطوات التي تتم في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك القطاع الخاص.

