أخبار التكنولوجيا| أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا و بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2025

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أرخص هاتف ذكي يغزو الأسواق قريبا.. أهم مواصفاتها

تُعزز شركة لافا مكانتها في قطاع الهواتف الذكية الاقتصادية بإطلاق هاتف Blaze AMOLED 2 في الهند وهو هاتف ذكي اقتصادي غني بالعديد من الميزات والمواصفات الرائعة وتصميمه النحيف.

ثغرة أمنية تسمح باختراق الأجهزة المنزلية عبر جوجل جيمني

أظهرت التقارير والعروض التوضيحية الأخيرة من مؤتمر "بلاك هات" لأمن الحاسوب كيف يمكن لمطالبات الذكاء الاصطناعي الخارجية من جيميني، المعروفة باسم "برومبت وير"، أن تخدع الذكاء الاصطناعي وتجبره على التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بجهاز جوجل هوم.

وتعد هذه مشكلةً تواجهها جوجل، التي تعمل على إضافة ميزات جيميني إلى تطبيق جوجل هوم واستبدال مساعد جوجل بمساعد الذكاء الاصطناعي الجديد.

بخريطة جديدة.. إنستجرام ينافس سناب شات

يُطلق إنستجرام ميزة خريطة إنستجرام، وهي ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين مشاركة أحدث مواقعهم النشطة مع الآخرين واكتشاف محتوى مُرتبط بالموقع. كما يُطلق الموقع، المملوك لشركة ميتا، ميزة إعادة النشر، ويتيح علامة تبويب "الأصدقاء" في ميزة Reels عالميًا.

بأعلى إمكانات وسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك في 2025

أطلقت شركة أمبرين باور ميني 20، وهو باوربنك محمول بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة، مصمم للاستخدام اليومي. يتميز الجهاز بتصميمه الصغير ووزنه الخفيف، وسطحه اللامع مع حلقة حمل لسهولة النقل.