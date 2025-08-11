إيفرتون يضم جناح مانشستر سيتي على سبيل الإعارة

ذكرت قناة سكاي سبورتس التلفزيونية يوم الاثنين أن إيفرتون حصل على إعارة لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي جاك جريليش لموسم واحد.

انضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية ويحتاج بشدة إلى وقت للعب قبل كأس العالم العام المقبل.

شارك جريليش أساسيًا في سبع مباريات فقط بالدوري الموسم الماضي، ولم يكن ضمن تشكيلة مانشستر سيتي الأخيرة في كأس العالم للأندية.

وتم استبعاده من تشكيلة إنجلترا لبطولة أوروبا 2024.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أي من الناديين، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر قولها إن الصفقة ليست وشيكة بعد، على الرغم من أن المحادثات لا تزال جارية.