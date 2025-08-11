هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول هل يجب قضاء النساء الصلوات والصيام في فترة الحيض، موضحةً أن المرأة ليست مطالبة بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء الحيض، لكنها قد تحتاج لقضاء الصيام في هذه الفترة.

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك نساء يبلُغن سن البلوغ ولا يصُلن أصلاً، مشيرةً إلى أن الحديث هنا يخص قضاء أيام الصيام التي فاتت أثناء الحيض، ومعلقة "البعض منهن بيبقى عرف إنه بقى مكلف بس ما بيصليش فعلياً"، مؤكدة أن على المرأة قضاء هذه الأيام التي تركتها في شهر رمضان.

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، ويمكن للمرأة أن تصوم الأيام متفرقة حسب استطاعتها، كأن تصوم يوم أو يومين في الأسبوع، معنيةً بذلك تسهيل الأمر على النساء حتى لا يثقل عليهن قضاء الأيام.

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.