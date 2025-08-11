مصر تحت سيطرة القبة الحرارية| تحذير عاجل من مفيدة شيحة لهؤلاء

حذرت الإعلامية مفيدة شيحة، من حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ خلال ساعات، مشيرة إلى أن هذه الموجة شديدة الحرارة وأقوى من الموجة السابقة.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد تقترب من 46 درجة في الظل

وتابعت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد تقترب من 46 درجة في الظل وهذا الأمر يعني أن الموجة المقبلة ستكون الأصعب خلال فصل الصيف.

الناس اللي في الساحل الخروج في وقت الظهر من 12 ظهر شيء خطر للغاية

وتابعت مفيدة شيحة، أن علينا الحذر من هذه الموجة ونتخذ كل الاجراءات المطلوبة في هذا الطقس وتناول الكثير من السؤال.

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"الناس اللي في الساحل الخروج في وقت الظهر من 12 ظهر شيء خطر للغاية وهذه الموجة الحارة حارقة، وتحذير عاجل من القبة الحرارية والتي ترفع الحرارة لـ 46 درجة في الظل على جنوب مصر".





