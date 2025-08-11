ضبط 3 محطات بث تليفزيونى بدون تصريح بكفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت ضبط جرائم القرصنة والبرمجيات والبث الفضائى بدون ترخيص بنطاق محافظة كفر الشيخ .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط القائمين على إنشاء وإدارة 3 محطات بث تليفزيونى لاسلكى يقومون من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون ، وكذا محل لبيع أجهزة الريسيفر "المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية" ، وضبط بحوزتهم (العديد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية –وحدات معالجة مركزية –محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى –هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محافظ إلكترونية بهم تعاملات مالية").

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.