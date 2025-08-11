النائبة جيهان زكي: مصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل ما تستطيع من إمكانيات

أكدت النائبة جيهان زكي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الشعب المصري يقف بشكل داعم مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يمثل له السند والظهر.

وقالت جيهان زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الباب مفتوح أمام جميع المتطوعين، وأن الاتصالات لا تتوقف من الراغبين في المساعدة، مؤكدا أن مصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل ما تستطيع من إمكانيات.

وتابعت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المعبر مفتوح من الجانب المصرى، بينما الإغلاق من الجانب الآخر، مؤكدة أن التحالف الوطني دائم الاستعداد لإرسال المساعدات الطبية والمستلزمات الضرورية.