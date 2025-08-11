قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية التموين ومجلس مدينة كرداسة من ضبط 38 طنًا من اللحوم المفرومة والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق.

جاءت هذه الحملة استجابة لتوجيهات محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وصرح الدكتور محمد فارس محمد، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير المديرية بالجيزة، بأن هذه الضبطية تمت داخل مصنع بمدينة كرداسة.

وأوضح فارس، أن المضبوطات شملت 38000 كجم من الدهون والدوبريهات الحيوانية التي كانت معدة للتوزيع والبيع، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأكد الدكتور محمد فارس على استمرار جهود المديرية في تكثيف حملاتها التفتيشية على جميع المنشآت المتعلقة ببيع وتصنيع المواد الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها، وذلك في إطار دورها الأساسي في حماية المواطنين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع المخالف وإحالته للجهات المختصة.