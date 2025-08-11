قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يوجه بحلول عاجلة لتوفير حرم آمن لعبور المواطنين من محطة قطار نكلا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع محطة قطار نكلا بمركز منشاة القناطر التابعة لخط السكة الحديد ( بشتيل – إيتاي البارود ) للوقوف على الأوضاع الحالية ومتابعة احتياجات الأهالي وتوفير حرم آمن لعبور المشاة .

وكلف المحافظ بدراسة عدد من الحلول الفنية والهندسية بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل عبور المواطنين بمنطقة محطة سكة حديد نكلا .

وأشار المحافظ إلى أهمية سرعة إيجاد حلول نظرًا لكون المنطقة تخدم خمس قرى بمركز منشأة القناطر فضلا عن تسهيل حركة تنقل وعبور المواطنين في حرم آمن بعيدًا عن مسار القطار وتيسير وصول الطلاب إلى مجمع المدارس الكائن بالجانب الغربي لمحطة نكلا .

وشدد على ضرورة فصل التقاطعات السطحية وحركة المواطنين عن خطوط السكة الحديد حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين وضمان انتظام حركة القطارات دون أية معوقات

وأكد النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية خاصة ما يتعلق بسلامتهم وتيسير تنقلاتهم مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتحديد أنسب الحلول وتنفيذها في أسرع وقت ممكن حفاظًا على سلامة المواطنين .

وحرص المحافظ خلال الجولة على الاستماع لمطالب وشكاوى أهالي قرية نكلا والمترددين على منطقة المزلقان موجها الجهات التنفيذية بدراسة جميع المقترحات المقدمة من الأهالي والعمل على تلبيتها بما يخدم المصلحة العامة .

