بفستان أحمر لافت.. أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، صور جديدة لافتة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأحمر، بكتف واحد، كماتزينت بمجوهرات ذهبية.

ومن الناحية الجمالية ارتكزت سيرين في مكياجها على إبراز جمال عيونها، ووضعت أحمر شفاة بلون وردي، وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها.

أعمال سيرين عبد النور



انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأقيمت احتفالية كبيرة مساء الخميس، لإعلان انضمام سيرين عبد النور في إحدى فنادق بيروت، بحضور وسائل الإعلام.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.