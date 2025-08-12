جامعة عين شمس تشارك في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي

يستعد قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس للمشاركة كراعٍ رسمي في معرض اخبار اليوم للتعليم العالي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الأستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم.

وتشارك جامعة عين شمس برئاسة ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بجناح مميز في معرض اخبار اليوم للتعليم العالي – يوني إيچيبت 9 خلال الفترة من 13 – 14 أغسطس 2025 | بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر من تنظيم قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ممثلا في الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً

تأتى مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، أ.د. غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واشراف أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وأ. محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، أ. إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم و الطلاب ، د.ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

ويمكن لجميع الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من التواصل المباشر مع فريق من المتخصصين للرد على جميع استفساراتهم والتعرف على كافة البرامج الجديدة والمتميزة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات.