تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فيلم الشاطر يجني 180 ألف تذكرة في السينمات السعودية

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر
محمد نبيل

يعد السوق السينمائي السعودي اليوم هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد التذاكر المباعة، وحجم الإيرادات. 
ومع التوسع المستمر في بناء دور السينما وتنوع خيارات الترفيه، بات المنتجون المصريون يضعون السوق السعودي في مقدمة أولوياتهم عند التخطيط لأي عمل سينمائي.
 

ومع تنامي أهمية السوق السعودي، أصبح التحول واضحا في ذوق الإنتاج المصري ليتماشى مع متطلبات المشاهد الخليجي، والسعودي بشكل خاص.

ويبرز ذلك سواء في تقديم محتوى أكثر تحفظًا، أو الاستعانة ببعض الممثلين الخليجيين أو سعوديين في بعض الأحيان لجذب الإنتباه نحو هذه الأفلام.


وقد استطاع فيلم “الشاطر” لـ أمير كرارة من جنى ما يقرب من 180 ألف تذكرة بعد طرحه في السينمات السعودية، محتلا المركز الأول ومتفوقا على فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.

فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، وأحمد عصام السيد. أخرجه وكتبه أحمد الجندي، وشارك في التأليف كريم يوسف.


السينمات السعودية تستعد لطرح فيلم “درويش” خلال الايام القليلة المقبلة، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، والقاسم المشترك الفنان الكوميدي مصطفى غريب، الذي بات حضوره مؤثرا في الأفلام خلال الفترة الأخيرة.

الفيلم يدمج الإثارة والتشويق مع الكوميديا، وتدور أحداثه حول شخصية "درويش" الذي عاش حياته وفق قاعدة واحدة: "فكر بسرعة، وتحرك أسرع". قاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد. لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة. صفقة واحدة تقلب حياته رأسا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتان تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

فيلم درويش فيلم الشاطر فيلم أحمد وأحمد أمير كرارة أحمد السقا عمرو يوسف

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة للحفاظ على الهوية

قانون العمل

التطبيق من الشهر القادم.. استحداث أنماط عمل جديدة.. تفاصيل

مجلس النواب

سؤال برلماني حول المخزون من السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

