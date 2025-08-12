فيلم الشاطر يجني 180 ألف تذكرة في السينمات السعودية

يعد السوق السينمائي السعودي اليوم هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد التذاكر المباعة، وحجم الإيرادات.

ومع التوسع المستمر في بناء دور السينما وتنوع خيارات الترفيه، بات المنتجون المصريون يضعون السوق السعودي في مقدمة أولوياتهم عند التخطيط لأي عمل سينمائي.



ومع تنامي أهمية السوق السعودي، أصبح التحول واضحا في ذوق الإنتاج المصري ليتماشى مع متطلبات المشاهد الخليجي، والسعودي بشكل خاص.

ويبرز ذلك سواء في تقديم محتوى أكثر تحفظًا، أو الاستعانة ببعض الممثلين الخليجيين أو سعوديين في بعض الأحيان لجذب الإنتباه نحو هذه الأفلام.



وقد استطاع فيلم “الشاطر” لـ أمير كرارة من جنى ما يقرب من 180 ألف تذكرة بعد طرحه في السينمات السعودية، محتلا المركز الأول ومتفوقا على فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.

فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، وأحمد عصام السيد. أخرجه وكتبه أحمد الجندي، وشارك في التأليف كريم يوسف.



السينمات السعودية تستعد لطرح فيلم “درويش” خلال الايام القليلة المقبلة، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، والقاسم المشترك الفنان الكوميدي مصطفى غريب، الذي بات حضوره مؤثرا في الأفلام خلال الفترة الأخيرة.



الفيلم يدمج الإثارة والتشويق مع الكوميديا، وتدور أحداثه حول شخصية "درويش" الذي عاش حياته وفق قاعدة واحدة: "فكر بسرعة، وتحرك أسرع". قاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد. لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة. صفقة واحدة تقلب حياته رأسا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان. وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتان تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.