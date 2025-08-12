قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة منتخب السلة ضد مالي في بطولة الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة
القسم الرياضي

يستهل منتخب مصر لكرة السلة للرجال اليوم مشواره في بطولة الأفروباسكت، التي تقام في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري، بمواجهة مالي.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، وسيتم إذاعتها على قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولات الأفروباسكت.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ويتأهل المتصدر إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم  مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

كرة السلة منتخب مصر لكرة السلة منتخب السلة بطولة الأفروباسكت منتخب مصر للسلة

