تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يبحث عن عرض لــ إعارة عمر فرج

إسلام مقلد

يواصل مسئولو نادي الزمالك مساعيهم لتسويق عمر فرج، لاعب الفريق العائد من تجربة الإعارة مع نادي ديجرفورس السويدي، بعد انتهاء إعارته وعدم رغبة الجهاز الفني في الإبقاء عليه بالموسم الجديد. 

وتتحرك إدارة القلعة البيضاء لعرض اللاعب على عدة أندية محلية وخارجية، بحثاً عن فرصة لإعارته والاستفادة مالياً من رحيله، خصوصاً أن اسمه مدرج بالفعل في قائمة الفريق المسجلة لدى اتحاد الكرة للموسم الجديد.

رحيل للإعارة لتخفيف الضغط المالي

الزمالك يرى أن إعارة عمر فرج تمثل خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن النادي لم يسدد بعد قيمة الصفقة لناديه السابق.

ويواجه النادي خيارين، إما الاحتفاظ باللاعب تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، أو تسويقه وإعارته، إلا أن الاتجاه الغالب هو رحيله للإعارة، في ظل وجود التزامات مالية كبيرة.

تفاصيل الصفقة وأقساط السداد

تعاقد الزمالك مع عمر فرج مقابل مليون دولار، على أن يتم دفع المبلغ على قسطين متساويين، الأول بقيمة 500 ألف دولار ويستحق السداد قريباً، والثاني بالقيمة نفسها في يوليو 2026. وتسعى إدارة النادي لتأمين موارد مالية من إعارة اللاعب للمساعدة في تغطية تلك الالتزامات.

سابقة إعارة أحمد الجفالي

وكان الزمالك قد أتم في اللحظات الأخيرة من غلق باب القيد إعارة أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي مقابل 200 ألف دولار، دون وضع بند أحقية شراء. وفي حال تألق اللاعب، ستكون أولوية التعاقد النهائي للنادي السعودي.

نادي الزمالك الزمالك عمر فرج

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أذكار الصباح

متى تقال أذكار الصباح وآخر وقت لها؟ اعرف الرأي الراجح للعلماء

مفتي الجمهورية

بمشاركة أكثر من 70 دولة.. ننشر تفاصيل مؤتمر «صناعة المفتي الرشيد»

رئيس قطاع المعاهد

آخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

