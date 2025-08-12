الزمالك يبحث عن عرض لــ إعارة عمر فرج

يواصل مسئولو نادي الزمالك مساعيهم لتسويق عمر فرج، لاعب الفريق العائد من تجربة الإعارة مع نادي ديجرفورس السويدي، بعد انتهاء إعارته وعدم رغبة الجهاز الفني في الإبقاء عليه بالموسم الجديد.

وتتحرك إدارة القلعة البيضاء لعرض اللاعب على عدة أندية محلية وخارجية، بحثاً عن فرصة لإعارته والاستفادة مالياً من رحيله، خصوصاً أن اسمه مدرج بالفعل في قائمة الفريق المسجلة لدى اتحاد الكرة للموسم الجديد.

رحيل للإعارة لتخفيف الضغط المالي

الزمالك يرى أن إعارة عمر فرج تمثل خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن النادي لم يسدد بعد قيمة الصفقة لناديه السابق.

ويواجه النادي خيارين، إما الاحتفاظ باللاعب تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، أو تسويقه وإعارته، إلا أن الاتجاه الغالب هو رحيله للإعارة، في ظل وجود التزامات مالية كبيرة.

تفاصيل الصفقة وأقساط السداد

تعاقد الزمالك مع عمر فرج مقابل مليون دولار، على أن يتم دفع المبلغ على قسطين متساويين، الأول بقيمة 500 ألف دولار ويستحق السداد قريباً، والثاني بالقيمة نفسها في يوليو 2026. وتسعى إدارة النادي لتأمين موارد مالية من إعارة اللاعب للمساعدة في تغطية تلك الالتزامات.

سابقة إعارة أحمد الجفالي

وكان الزمالك قد أتم في اللحظات الأخيرة من غلق باب القيد إعارة أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي مقابل 200 ألف دولار، دون وضع بند أحقية شراء. وفي حال تألق اللاعب، ستكون أولوية التعاقد النهائي للنادي السعودي.