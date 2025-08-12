قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
منتخب الناشئين يواجه الدنمارك في مباراة قوية بمونديال اليد

يواجه منتخب الناشئين لكرة اليد، نظيره منتخب الدنمارك، في السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتعادل منتخب مصر أمام التشيك بنتيجة 35/35، في أول لقاءات الدور الرئيسي.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته بالدور الرئيسي برصيد 3 نقاط خلف الدنمارك المتصدر بـ4 نقاط، بينما يحتل التشيك المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيرًا اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز أو التعادل في لقاء الدنمارك لضمان التأهل للدور ربع النهائي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 19 عامًا، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

