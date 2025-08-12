تزامنا مع المهرجان الصيفي .. وزير الطيران يتفقد التشغيل بمطار العلمين

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي، يرافقه الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات التشغيل وتزايد أعداد السياح والزوار من مختلف دول العالم وبالتزامن مع إنطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة انسيابية التشغيل بالمطارات المصرية.

وقد شملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، ومناطق إنهاء إجراءات الركاب، ومواقع الخدمات الأرضية، إلى جانب متابعة سير العمل بغرف العمليات والتحكم ومنطقه البنوك والجمارك والجوازات،، ووجّه الحفني برفع جاهزية فرق العمل وتسهيل كافة الإجراءات لضمان تقديم خدمات متميزة،، مشددًا على أهمية توفير تجربة سفر راقية وعالية الجودة تعكس مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مطار العلمين الدولي يعد من الركائز الأساسية في دعم خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، ويسهم بفاعلية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية، موضحًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المطار ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة، بإعتبارها من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا.

كما أشار الحفني إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، التي تتضمن باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، تسهم في تعزيز حجم الإقبال السياحي وترسيخ مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمطار والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنسيابية الحركة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام ضيوفها.