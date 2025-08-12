قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تزامنا مع المهرجان الصيفي .. وزير الطيران يتفقد التشغيل بمطار العلمين

مطار العلمين
مطار العلمين
نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي، يرافقه الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وذلك في ضوء  ارتفاع معدلات التشغيل وتزايد أعداد السياح والزوار من مختلف دول العالم وبالتزامن مع إنطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة انسيابية التشغيل بالمطارات المصرية.

وقد شملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول، ومناطق إنهاء إجراءات الركاب، ومواقع الخدمات الأرضية، إلى جانب متابعة سير العمل بغرف العمليات والتحكم ومنطقه البنوك والجمارك والجوازات،، ووجّه الحفني برفع جاهزية فرق العمل وتسهيل كافة الإجراءات لضمان تقديم خدمات متميزة،، مشددًا على أهمية توفير تجربة سفر راقية وعالية الجودة تعكس مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأكد وزير الطيران المدني على أن مطار العلمين الدولي يعد من الركائز الأساسية في دعم خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، ويسهم بفاعلية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية، موضحًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المطار ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة، بإعتبارها من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا.

كما أشار الحفني إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، التي تتضمن باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، تسهم في تعزيز حجم الإقبال السياحي وترسيخ مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد السياحية في الشرق الأوسط؛ مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمطار والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنسيابية الحركة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام ضيوفها.

وزير الطيران سامح الحفني مطار العلمين مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2025

وزير الزراعة

علاء فاروق ينعى علي المصيلحي: قامة وطنية كبيرة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يستهل زيارته للبوسنة والهرسك بلقاء وزير الخارجية لتعزيز أطر التعاون المشترك

جانب من اللقاء

تستهدف مختلف الفئات العمرية.. برامج تدريبية شاملة للكوادر البشرية بالقطاع الصحي

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

