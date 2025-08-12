قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس المتهم بسرقة حلق ذهب من طفلة في أسيوط

سرقة حلق- أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة حلق ذهب من طفلة فى أسيوط .

ملابسات الواقعة 

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفلة بالأيدى ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال والد الطفلة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) قرر أنه حال لهو نجلته (سن 5) بالقرب من منزلهم قام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب دون إصاباتها محاولاً سرقة قرطها الذهبى ولاذ بالفرار دون سرقته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

حلق ذهب سرقة أسيوط

