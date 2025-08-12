حبس المتهم بسرقة حلق ذهب من طفلة في أسيوط

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة حلق ذهب من طفلة فى أسيوط .

ملابسات الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفلة بالأيدى ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال والد الطفلة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) قرر أنه حال لهو نجلته (سن 5) بالقرب من منزلهم قام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب دون إصاباتها محاولاً سرقة قرطها الذهبى ولاذ بالفرار دون سرقته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.