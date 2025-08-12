في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بمرور ثماني سنوات على تسجيل نجمه المصري محمد صلاح لأول هدف رسمي له بقميص الفريق، والذي جاء من تمريرة زميله فيرمينيو.

وانضم صلاح إلى صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين بدأ رحلته مع الفريق الإنجليزي التي تزخر بالإنجازات والبطولات.

وكان الهدف الأول لمحمد صلاح في مباراة افتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) أمام واتفورد، والتي انتهت بالتعادل 3-3، وهو اللقاء الذي مثل بداية موسم جديد لنجمنا المصري مع ليفربول.

بهذا الهدف، رسم صلاح بداية مشواره المميز مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، مسجلاً خطوة مهمة في مسيرة حافلة بالنجاحات مع الفريق الأحمر.