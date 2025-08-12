قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
البيئة : توسيع نطاق شبكات رصد جودة الهواء لمتابعة مصادر التلوث
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
رياضة

في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بمرور ثماني سنوات على تسجيل نجمه المصري محمد صلاح لأول هدف رسمي له بقميص الفريق، والذي جاء من تمريرة زميله فيرمينيو.

وانضم صلاح إلى صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين بدأ رحلته مع الفريق الإنجليزي التي تزخر بالإنجازات والبطولات.

وكان الهدف الأول لمحمد صلاح في مباراة افتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) أمام واتفورد، والتي انتهت بالتعادل 3-3، وهو اللقاء الذي مثل بداية موسم جديد لنجمنا المصري مع ليفربول.

بهذا الهدف، رسم صلاح بداية مشواره المميز مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، مسجلاً خطوة مهمة في مسيرة حافلة بالنجاحات مع الفريق الأحمر.

A Reds debut for @MoSalah eight years ago ❤️ pic.twitter.com/Thbk9brkb6

— Liverpool FC (@LFC) August 12, 2025

محمد صلاح صلاح ليفربول نادي ليفربول

البلوجر ياسمين

تنسيق الجامعات 2025

أفضل سورة لسداد الدين

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

اليوم العالمي للشباب

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

بالصور

