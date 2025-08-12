قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟

أمينة الدسوقي

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشره صورة تجمعه بلارا ترامب، زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل خيري في الولايات المتحدة، وسط أنباء عن دفعه مبالغ مالية كبيرة مقابل الظهور معها.

صورة بـ 3500 دولار؟

تداولت منصات التواصل  مزاعم تفيد بأن رمضان دفع 1000 دولار لحضور الحفل الخيري الذي كانت لارا ترامب ضيفته الرئيسية، إضافة إلى 3500 دولار لالتقاط صورة معها.

ولم يعلق رمضان بشكل مباشر على هذه المزاعم، مكتفيا بنشر مقطع فيديو من الحفل عبر حساباته، مع تعليق مقتضب: "إنه من دواعي سروري".

تفاصيل اللقاء

الصورة التي أثارت الجدل التقطت خلال حفل إطلاق حملة جمع التبرعات لمبادرة "Make Music Right"، حيث ظهرت في خلفيتها لافتة تحمل اسم المبادرة. 

وكان رمضان قد نشر الصور عبر "انستجرام"، مرفقا تعليقا: "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقدير أيضا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيء عظيم قادم إن شاء الله".

كما نشر لاحقا صورة أخرى له مرتديا بذلة رسمية أثناء لعبه الغولف في نادي ترامب الوطني، واضعًا رموزًا تعبيرية تدل على أنه "رقم 1".

خلفيات الزيارة

تقارير صحفية  أشارت إلى أن لارا ترامب تستعد لتقديم برنامج جديد عبر قناة "فوكس نيوز" يسلط الضوء على شخصيات ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، مرجحة أن يظهر محمد رمضان في إحدى حلقاته.

يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه رمضان بالولايات المتحدة لتصوير أحدث أغانيه، حيث شهدت زيارته لميدان تايمز سكوير في نيويورك توافد عدد كبير من معجبيه لالتقاط الصور معه.

من هي لارا ترامب؟

لارا ليا ترامب، المولودة في 12 أكتوبر 1982، هي شخصية سياسية وإعلامية أميركية، وزوجة إريك ترامب. شغلت سابقا منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية، وعملت كمنتجة ومقدمة في برامج تلفزيونية مثل Inside Edition وReal News Update.

في فبراير 2025، بدأت تقديم برنامجها الجديد "My View with Lara Trump" عبر قناة "فوكس نيوز"، بعد مسيرة إعلامية وسياسية ارتبطت بعائلة ترامب.

زوجة إريك ترامب الفنان محمد رمضان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لارا ترامب منصات التواصل

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

