صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشره صورة تجمعه بلارا ترامب، زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل خيري في الولايات المتحدة، وسط أنباء عن دفعه مبالغ مالية كبيرة مقابل الظهور معها.

صورة بـ 3500 دولار؟

تداولت منصات التواصل مزاعم تفيد بأن رمضان دفع 1000 دولار لحضور الحفل الخيري الذي كانت لارا ترامب ضيفته الرئيسية، إضافة إلى 3500 دولار لالتقاط صورة معها.

ولم يعلق رمضان بشكل مباشر على هذه المزاعم، مكتفيا بنشر مقطع فيديو من الحفل عبر حساباته، مع تعليق مقتضب: "إنه من دواعي سروري".

تفاصيل اللقاء

الصورة التي أثارت الجدل التقطت خلال حفل إطلاق حملة جمع التبرعات لمبادرة "Make Music Right"، حيث ظهرت في خلفيتها لافتة تحمل اسم المبادرة.

وكان رمضان قد نشر الصور عبر "انستجرام"، مرفقا تعليقا: "سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقدير أيضا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيء عظيم قادم إن شاء الله".

كما نشر لاحقا صورة أخرى له مرتديا بذلة رسمية أثناء لعبه الغولف في نادي ترامب الوطني، واضعًا رموزًا تعبيرية تدل على أنه "رقم 1".

خلفيات الزيارة

تقارير صحفية أشارت إلى أن لارا ترامب تستعد لتقديم برنامج جديد عبر قناة "فوكس نيوز" يسلط الضوء على شخصيات ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، مرجحة أن يظهر محمد رمضان في إحدى حلقاته.

يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه رمضان بالولايات المتحدة لتصوير أحدث أغانيه، حيث شهدت زيارته لميدان تايمز سكوير في نيويورك توافد عدد كبير من معجبيه لالتقاط الصور معه.

من هي لارا ترامب؟

لارا ليا ترامب، المولودة في 12 أكتوبر 1982، هي شخصية سياسية وإعلامية أميركية، وزوجة إريك ترامب. شغلت سابقا منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية، وعملت كمنتجة ومقدمة في برامج تلفزيونية مثل Inside Edition وReal News Update.

في فبراير 2025، بدأت تقديم برنامجها الجديد "My View with Lara Trump" عبر قناة "فوكس نيوز"، بعد مسيرة إعلامية وسياسية ارتبطت بعائلة ترامب.