خاتم ألماظ وساعة روليكس.. آية سليم تتعرض للسرقة فى مطار باريس

كشفت الفنانة آية سليم عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي، انستجرام ، عن تعرضها للسرقة فى باريس.

وقالت آية سليم: شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس وشنطي، قلبي هيوقف يا جماعة والله مش قادرة حد يقدر يساعدني.

وكان آخر أعمال آية سليم مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف يواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.