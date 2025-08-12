قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
فن وثقافة

طارق الشناوي: آمال ماهر تألقت بعد ابتعادها عن كلثوميات

طارق الشناوي
طارق الشناوي
أحمد إبراهيم

أثار الناقد طارق الشناوي حالة من الجدل الواسع بسبب تعليقه حول الفنانة آمال ماهر، مؤكدا أنها تألقت عندما تحررت من تقديم أغاني أم كلثوم. 

وقال طارق الشناوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هذا الزمن مستحيل أن تنجح فيه مطربة بمواصفات كلثومية، حاولوا قبل ربع قرن مع آمال ماهر ظلت دائرة نجاحها محدودة وعندما تحررت من الشرنقة الكلثومية صارت نجمة، بينما الشعراوي مع كل احترامي لمريديه فلقد كانت العديد من أفكاره تخاصم العلم وتعادي المرأة، نحن ننتظر داعية إسلاميا يحمل أفكارا متحررة مثل الإمام محمد عبده”.

وأضاف: “أتمنى أن نلتقط الخيط الأساسي الذي أعلنه الرئيس وهو استيعاب أصوات المعارضة  داخل إعلامنا الرسمي وهذا هو تحديدا ما يخشى المسئول عن الإعلام الوطني الاقتراب منه، وأشك كثيرا في تفعيل القرار عبر الشاشات الرسمية”. 

زياد الرحباني.. مسار مستقل ومختلف 

من ناحية أخرى، قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان الراحل زياد الرحباني يُعتبر من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية، مشيرًا إلى أن الرحباني تميز بجرأته الاستثنائية وقدرته الفائقة على البوح بما لا يجرؤ غيره على قوله.

وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «زياد لم يكن فنانًا تقليديًا، بل كان حالة فنية خاصة في المشهد العربي، استطاع أن يخلق لنفسه مسارًا مستقلًا ومختلفًا عن عائلة الرحباني، رغم انتمائه العميق لها».

وأضاف أن زياد "تمرد على منهج الأخوين رحباني في مرحلة مبكرة من حياته الفنية، لكنه ظل وفيًا لفن والدته فيروز، وظل يرافقها فنيًا لأكثر من 40 عامًا، قدّم خلالها العديد من الأعمال الموسيقية والمسرحية التي رسّخت اسمه كأحد أبرز الفنانين في العالم العربي».

وأكد الشناوي أن زياد الرحباني كان دائمًا يبحث عن وسيلة جديدة للتعبير عن فنه، سواء من خلال الموسيقى أو المسرح أو حتى المواقف السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك جعله قريبًا من الشارع العربي ونبض الناس، وأكسبه محبة الجمهور الذي كان يتابع أعماله بعين فاحصة ومتيقظة دائمًا.

طارق الشناوي الناقد طارق الشناوي آمال ماهر الفنانة آمال ماهر أغانى آمال ماهر

