قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: صناعة النسيج المصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2025
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي.. مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي الذي أفسد على الاحتلال خطته لتهجير غزة.. وسننعم قريبًا بصلاة في المسجد الأقصى
"القبة الحرارية" ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية .. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسين أحمد السقا: تأثرت بانتقادات «سيد الناس» فى البداية ثم قررت التجاهل

الفنان الشاب ياسين أحمد السقا
الفنان الشاب ياسين أحمد السقا
أحمد البهى

حل الفنان الشاب ياسين أحمد السقا ضيفاً على برنامج “عيشها بإنرجي” مع وائل منصور ومنة عامر، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”.

وكشف الفنان  ياسين أحمد السقا  أنه تأثر بالانتقادات التي وجّهت لمسلسل “سيد الناس” في البداية، ولكن مع الوقت أدرك أن المسلسل يتمتع بمشاهدة عالية وليس هو بمفرده الذي تعرض للانتقادات.

وتابع: "مش بقول إنهم انتقدوني عشان أنا ابن أحمد السقا.. بس الانتقادات والميمز في المسلسل كله قلت ده معناه إن المسلسل متشاف.. الموضوع كان مبالغ فيه شوية وبعضها لجان فقررت التجاهل".

وقال ياسين أحمد السقا إنه تعلم أمورا كثيرة في كواليس تصوير مسلسل “سيد الناس”، أهمها الالتزام من النجوم الكبار وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين التي كانت دائماً حاضرة في الموعد وملتزمة بمشاهدها.

وأضاف أن المخرج محمد سامي دائما يبتكر أفكارا على الهواء، لذا يحتاج دائما أن يكون في كامل تركيزه ومستعد لأي تغيير.

وأوضح ياسين السقا أنه لم يكن التقى بالفنان عمرو سعد من قبل، ولكن بعد العمل أحبه كثيرا، ويرغب في تكرار التجربة.

وذكر ياسين السقا أنه لا يحب مشاهدة أعماله ولا مشاهدة نفسه لأنه ينتقد نفسه بشكل متكرر.

وتحدث ياسين السقا عن اتهامات عمله بالتمثيل بالواسطة بسبب والده موضحاً:٠ إني ابن أحمد السقا فادتني في حاجات كتير  وإني أخد خطوة والمنتجين يوافقوا عليا الموضوع بيبيع..  بس هتلاقي دايماً النسبة اللي بتقول إنه واسطة مهما حققت نجاح هيبقى في نسبة من الشك.. أنا هركز مع نفسي وباخد من الجمهور الحاجات اللي لازم أخدها".

الفنان الشاب ياسين أحمد السقا ياسين أحمد السقا ياسين السقا سيد الناس مسلسل سيد الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

ترشيحاتنا

ارشيفيه

حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

ارشيفيه

وزير المالية ناعيًا على المصيلحى: كان رمزا للإخلاص والعطاء الوطنى

ارشيفيه

وداعا علي المصيلحي.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات امتدت لعقود

بالصور

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي
السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد