ياسين أحمد السقا: تأثرت بانتقادات «سيد الناس» فى البداية ثم قررت التجاهل

حل الفنان الشاب ياسين أحمد السقا ضيفاً على برنامج “عيشها بإنرجي” مع وائل منصور ومنة عامر، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”.

وكشف الفنان ياسين أحمد السقا أنه تأثر بالانتقادات التي وجّهت لمسلسل “سيد الناس” في البداية، ولكن مع الوقت أدرك أن المسلسل يتمتع بمشاهدة عالية وليس هو بمفرده الذي تعرض للانتقادات.

وتابع: "مش بقول إنهم انتقدوني عشان أنا ابن أحمد السقا.. بس الانتقادات والميمز في المسلسل كله قلت ده معناه إن المسلسل متشاف.. الموضوع كان مبالغ فيه شوية وبعضها لجان فقررت التجاهل".

وقال ياسين أحمد السقا إنه تعلم أمورا كثيرة في كواليس تصوير مسلسل “سيد الناس”، أهمها الالتزام من النجوم الكبار وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين التي كانت دائماً حاضرة في الموعد وملتزمة بمشاهدها.

وأضاف أن المخرج محمد سامي دائما يبتكر أفكارا على الهواء، لذا يحتاج دائما أن يكون في كامل تركيزه ومستعد لأي تغيير.

وأوضح ياسين السقا أنه لم يكن التقى بالفنان عمرو سعد من قبل، ولكن بعد العمل أحبه كثيرا، ويرغب في تكرار التجربة.

وذكر ياسين السقا أنه لا يحب مشاهدة أعماله ولا مشاهدة نفسه لأنه ينتقد نفسه بشكل متكرر.

وتحدث ياسين السقا عن اتهامات عمله بالتمثيل بالواسطة بسبب والده موضحاً:٠ إني ابن أحمد السقا فادتني في حاجات كتير وإني أخد خطوة والمنتجين يوافقوا عليا الموضوع بيبيع.. بس هتلاقي دايماً النسبة اللي بتقول إنه واسطة مهما حققت نجاح هيبقى في نسبة من الشك.. أنا هركز مع نفسي وباخد من الجمهور الحاجات اللي لازم أخدها".