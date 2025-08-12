قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
فن وثقافة

فرقة المسرح الحديث تعود لنشاطها بعرضي سجن النسا وكازينو

محسن منصور مدير المسرح الحديث
محسن منصور مدير المسرح الحديث
أحمد إبراهيم

تستأنف فرقة المسرح الحديث نشاطها الفني برئاسة الفنان محسن منصور، بدءا من الخميس والجمعة القادمين 14، 15 أغسطس، وذلك بعد فترة توقف قصيرة بعد انتهاء المهرجان القومي للمسرح المصري، لافتا إلى أنه تقرر أن يتم تقديم عرضين في ليلة واحدة.

 

عروض فرقة المسرح الحديث 

وتقدم الفرقة مسرحية سجن النسا وعن رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، وذلك في التاسعة مساءً على المسرح الكبير، الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو من بطولة هايدى عبدالخالق، هنادى عبدالخالق، شريهان الشاذلى، نشوى حسن، آية أبوزيد، راندا جمال، صافى فهمى، ليلة مجدى، دعاء الزيدى، ليلى مراد، جنى عطوة، إيرينى مجدى، ولاء الجندى، تمثيل وغناء هبة سليمان، وإخراج يوسف مراد منير.

أما العرض الثاني بعنوان  كازينو يستقبل جمهوره على قاعة يوسف إدريس، في الثامنة مساء، وتدور أحداثها داخل كازينو يتجمع فيه مجموعة من الأصدقاء، وتتوالى الأحداث والمفاجآت.

كازينو من إخراج عمرو حسان، بطولة كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، نسمة عادل، محمود البيطار، هاني ماهر، دينا السواح، أحمد محسن منصور، ومحمد دياب، تأليف وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاتة، ديكور محمد عبدالحميد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياج أمل حسام، مخرج منفذ منى مهدي، مساعدين الإخراج داليا الصاوي وعمر البدري، وتصوير وتصميم دعاية ومادة فيلمية خالد مهيب.

