فن وثقافة

دنيا سمير غانم: كايلا كوكتيل فني من العائلة

دنيا سمير غانم وابنتها
دنيا سمير غانم وابنتها
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن المواهب التى تتمتع بها ابنتها كايلا بعد مشاركتها الأخيرة فى فيلمها “روكي الغلابة” الذى يعرض حاليا. 

وقالت دنيا سمير غانم خلال لقائها مع الإعلامي عبدالعزيز أحمد عبر قناة “الظفرة”: “كايلا بتحب الفن، وهي حضرت مع بابي ومامي شوية وكمان بتحب التمثيل والغنا، واخدة مننا كلنا، ساعات تبقى شبه مامي أو بابي وساعات تبقى شبه رامي وممكن إيمي، هي ميكس كده.. وبحب فيديوهاتها على تيك توك، وهي هنا شبه إيمي جدًا، أنا ماليش في الحتة دي”.

دنيا سمير غانم تتحدث عن مشاركة ابنتها فى فيلم روكي الغلابة 

من ناحية أخرى قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها تتمنى حب المشاهدين لـ ابنتها كايلا، موضحة أن نجلتها شاركت معها من قبل في مشهد بـ جت سليمة.

وجاءت تصريحات الفنانة دنيا سمير غانم، ببرنامج "عرب وود" خلال العرض الخاص للفيلم "روكي الغلابة" وعن مشاركة ابنتها كايلا لأول مرة على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" الذي بدأ عرضه في السينمات.

ولفتت كايلا رامي رضوان الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، بإطلالة ناعمة وبسيطة عكست براءتها وأناقتها في آنٍ واحد.

وظهرت كايلا بفستان أنيق باللون (اختاري لونًا إن كان متوفرًا من الصور)، مزين بتفاصيل ناعمة تناسب عمرها، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من براءتها وجمالها الطبيعي.

وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور وعدسات المصورين، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها رسميًا في عمل فني، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الأضواء تحت أنظار والديها.

ويعد هذا الظهور العلني هو الأول للثنائي بعد انتشار شائعات الطلاق التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية، ليكون بمثابة نفي عملي وهادئ لتلك الأقاويل، ورسالة واضحة تعكس ترابط الأسرة واستمرار العلاقة بينهما.

كانت بداية الجدل حين نشرت دنيا سمير غانم عبر خاصية "الستوري" على حسابها بـInstagram عبارة غامضة قالت فيها:

"لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحًا في هذا المكان، أو مع هذا الشخص"،

ما فتح الباب لتكهنات حول وجود خلافات بينها وبين زوجها.

