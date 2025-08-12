تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز

نفت الفنانة دينا الشربيني نبأ زواجها من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وأكدت أن هذا الخبر غير صحيح.

وأضافت دينا الشربيني، في تصريحات صحفية على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش"، لـ عمرو يوسف، أنها لم تعد تهتم بالرد على مثل هذه الشائعات، وأن من الأفضل تجاهلها.

كان “صدى البلد” نشر بتاريخ 21 يوليو الماضي خبرا أوضح فيه عدم صحة خبر زواج دينا الشربيني من كريم محمود عبد العزيز، أو حتى وجود أي علاقة بينهما.

وأكدت مصادر لموقع “صدى البلد” حدوث الطلاق بين الفنان كريم محمود عبد العزيز ووالدة بناته، الذي تم رسميا بالفعل منذ عدة أسابيع.

هذا عن الطلاق، ولكن ماذا عن سبب الطلاق، وهل صحيح أن هناك قصة حب بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز هي السبب في الانفصال ومن ثم الطلاق؟

علاقة دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز

علم موقع “صدى البلد” أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا توجد أي علاقة لـ دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز، والأيام المقبلة سوف تثبت ذلك، لأنها إذا كانت السبب في الطلاق فهذا معناه أنهما سيتزوجان طالما لم يعد هناك مانع من زواجهما بعد طلاقه من زوجته، وهو أمر لن يحدث، حسب مصادرنا، لسبب بسيط، وهو أنه لا علاقة لدينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز.

ومن المعروف أن هناك شائعات ترددت حول وجود علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز بعد مشاركتهما معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض العام الماضي، ثم تجددت هذه الشائعات هذا العام مع بدء تصويرهما فيلمهما الجديد "طلقني" حاليا.

هذه الشائعات ليست جديدة على دينا الشربيني التي سبق واتهمت أيضا بالدخول في قصة حب مع شريف سلامة، وأنها سبب خلافه مع زوجته داليا مصطفى.