الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
اليوم الـ 13.. قافلة زاد العزة تحمل 3450 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً
في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه
قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر
صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
اضطرابات في جيش الاحتلال ومظاهرات لعائلات الأسرى ودعوات لإضراب ضخم
فن وثقافة

تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز

دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز فى "الهنا اللي أنا فيه"
دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز فى "الهنا اللي أنا فيه"
قسم الفن

نفت الفنانة دينا الشربيني نبأ زواجها من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وأكدت أن هذا الخبر غير صحيح.

وأضافت دينا الشربيني، في تصريحات صحفية على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "درويش"، لـ عمرو يوسف، أنها لم تعد تهتم بالرد على مثل هذه الشائعات، وأن من الأفضل تجاهلها.

كان “صدى البلد” نشر بتاريخ 21 يوليو الماضي خبرا أوضح فيه عدم صحة خبر زواج دينا الشربيني من كريم محمود عبد العزيز، أو حتى وجود أي علاقة بينهما.

وأكدت مصادر  لموقع “صدى البلد” حدوث الطلاق بين الفنان كريم محمود عبد العزيز ووالدة بناته، الذي تم رسميا بالفعل منذ عدة أسابيع.

هذا عن الطلاق، ولكن ماذا عن سبب الطلاق، وهل صحيح أن هناك قصة حب بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز هي السبب في الانفصال ومن ثم الطلاق؟

علاقة دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز 

علم موقع “صدى البلد” أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا توجد أي علاقة لـ دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز، والأيام المقبلة سوف تثبت ذلك، لأنها إذا كانت السبب في الطلاق فهذا معناه أنهما سيتزوجان طالما لم يعد هناك مانع من زواجهما بعد طلاقه من زوجته، وهو أمر لن يحدث، حسب مصادرنا، لسبب بسيط، وهو أنه لا علاقة لدينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز.

ومن المعروف أن هناك شائعات ترددت حول وجود علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز بعد مشاركتهما معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض العام الماضي، ثم تجددت هذه الشائعات هذا العام مع بدء تصويرهما فيلمهما الجديد "طلقني" حاليا.

هذه الشائعات ليست جديدة على دينا الشربيني التي سبق واتهمت أيضا بالدخول في قصة حب مع شريف سلامة، وأنها سبب خلافه مع زوجته داليا مصطفى.

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

زيزو

أعظم لاعب.. خالد الغندور يتغنى بأداء أحمد زيزو

إيليا زابارني

مدافع أوكراني ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية

ياسر قمر

رئيس اتحاد الطائرة: الارتقاء بالبطولات ودعم الأندية والمدربين على رأس أولويات المجلس

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!
فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا
خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

