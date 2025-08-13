برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: موقف محرج

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

يتطلب الأمر اليوم نضجًا في علاقتك للتعامل مع المشاكل الداخلية. كن دبلوماسيًا في العمل، واستغل كل فرصة للنمو. ستكون هناك تحديات مالية ومشاكل صحية.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

اقضِ وقتًا أطول معًا، واحرص على دعم حبيبك في مساعيه الشخصية والمهنية، النصف الثاني من اليوم مناسب لمناقشة العلاقة مع الوالدين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تشعرين بصداع خفيف، بينما تفضل بعض النساء أخذ قسط من الراحة، على الأطفال توخي الحذر، فقد تظهر كدمات أثناء اللعب مساءً. على كبار السن عدم تفويت الأدوية حتى أثناء السفر اليوم.

برج العقرب مهنيا

على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر بشأن كشوفات الحسابات قد يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في موقع العمل، لن تُفيدك سياسات العمل اليوم، بل ستكون في موقف محرج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب إقراض مبلغ كبير لشخص ما، لأن استعادته ستكون مهمة صعبة. يمكنك أيضًا التبرع بها للمنظمات غير الحكومية ولقضايا اجتماعية نبيلة.