دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
فرصة عمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه
وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: موقف محرج

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

يتطلب الأمر اليوم نضجًا في علاقتك للتعامل مع المشاكل الداخلية. كن دبلوماسيًا في العمل، واستغل كل فرصة للنمو. ستكون هناك تحديات مالية ومشاكل صحية.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

اقضِ وقتًا أطول معًا، واحرص على دعم حبيبك في مساعيه الشخصية والمهنية، النصف الثاني من اليوم مناسب لمناقشة العلاقة مع الوالدين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تشعرين بصداع خفيف، بينما تفضل بعض النساء أخذ قسط من الراحة، على الأطفال توخي الحذر، فقد تظهر كدمات أثناء اللعب مساءً. على كبار السن عدم تفويت الأدوية حتى أثناء السفر اليوم.

برج العقرب مهنيا

على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر بشأن كشوفات الحسابات قد يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في موقع العمل، لن تُفيدك سياسات العمل اليوم، بل ستكون في موقف محرج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب إقراض مبلغ كبير لشخص ما، لأن استعادته ستكون مهمة صعبة. يمكنك أيضًا التبرع بها للمنظمات غير الحكومية ولقضايا اجتماعية نبيلة.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم العقرب وحظك اليوم

