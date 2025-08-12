خالد الغندور يهاجم مراقبي المباريات المتجاهلين للسباب الجماعي

انتقد الإعلامي خالد الغندور بعض من مراقبي المبارايات في الدوري الممتاز بشأن عدم تسجيلهم للشباب الجماعي والتشائم في تقرير المباراة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" خالد الغندور عبر فيسبوك :" المراقب اللي ما يكتبش في تقريره الشتم اوالسب الجماعي يبقي مراقب لا يصلح للتواجد في الملاعب ولا يؤدي ما هو موكل اليه ويصبح متعمد أو طلب منه ممكن تبص يمين تحصل حاجة علي الشمال فما تشوفهاش لكن ما تسمعش شتايم جماعية يبقي انت جاي تشجع مش تراقب ".

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما