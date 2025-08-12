قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال ينشر الفتنة.. فتح: الضفة الغربية وقطاع غزة جسد فلسطيني واحد
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي
الإحصاء : 21,3 مليون نسمة من إجمالي السكان من الشباب
ضربوهم وسرقوهم.. 3 بلطجية يفتعلون مشاجرة مع شخصين بالبساتين
كوريا الشمالية تطالب جيش الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة
سيد عبد الحفيظ عن أزمة زيزو: الحدث يخص لاعبا في الأهلي يبقي الرد يكون من النادي
الرئيسان السيسي وموسيفيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا
الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد
اتهمه بالتحريض..الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد "حارس الأهلى"
الرئيس السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.. ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالباسط: 100 ألف جنيه غرامة على جماهير الزمالك لـ سب زيزو

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قيمة الغرامة الموقعة على جماهير نادي الزمالك لـ سب زيزو في مباراة سيراميكا كليوباترا بناء على تقرير المراقب.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "#معلوماتي 100 ألف جنيه غرامة على جماهير الزمالك لـ سب زيزو في مباراة سيراميكا بناء على تقرير المراقب، ومراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يذكر أي تطاول من جماهير الأهلي ضد حسام حسن".

في سياق متصل كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تفاصيل رد إدارة النادي على الشكوى التي تقدم بها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق، التي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن النادي أخطر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بعدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة للاعب، موضحًا أن إدارة الزمالك طبقت بنود العقد المبرم بين الطرفين، والتي تضمنت توقيع غرامات مالية على اللاعب، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة شهر دون إذن مسبق، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية دون الحصول على موافقة إدارة الكرة والجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفة للوائح الداخلية.

الإعلامي أحمد عبد الباسط مبلغ غرامه جماهير نادي الزمالك الزمالك زيزو سيراميكا تقرير المراقب الأهلي مودرن حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاحتلال يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم

أرشيفية

قصف متواصل على غزة... الاحتلال يوسع دائرة استهدافه في الجنوب والوسط

أرشيفية

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة كارثي والمساعدات الإنسانية غير كافية

بالصور

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل
فوائد أكل كبد الدجاج للطفل

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟
في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط هو أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

فيديو

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد