سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
رياضة

أحمد شوبير يكشف أخر تطورات أزمة ميشالاك مع الزمالك

كونراد ميشالاك
كونراد ميشالاك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق، بعد شكوى النادي عقب رحيله خلال الموسم الماضي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك نقطة نظام مع جون إدوارد في الزمالك، وهناك سعي لحل كل المشكلات، وبعض مسؤولي الزمالك تواصلوا مع كونراد ميشالاك من أجل الوصول إلى حل ودي لأزمة مستحقاته مع الزمالك".

وأضاف أحمد شوبير: ميشالاك تقدم بشكوى وهو ما يهدد الزمالك بإيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، ورغم أن الزمالك لا يحتاج للاعبين بعد التعاقد مع 10 صفقات، لكنه يسعى لإنهاء الأزمة تجنبا إيقاف القيد ولعدم الدخول في أي مشكلات".

وتابع أحمد شوبير: ميشالاك منح الزمالك مهلة لسداد 770 ألف دولار قبل انتهاء إعارته مع النادي بشكل رسمي، والأيام المقبلة ستشهد جلسة بين جون إدوارد ومحامي اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي لمنع إيقاف القيد.

ووجه الجناح البولندي كونراد ميشالاكرسالة وداع مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، بعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي بانيتوليكوس اليوناني.

الإعلامي أحمد شوبير تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك ميشالاك الزمالك السابق كونراد ميشالاك

