أحمد شوبير يكشف أخر تطورات أزمة ميشالاك مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق، بعد شكوى النادي عقب رحيله خلال الموسم الماضي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك نقطة نظام مع جون إدوارد في الزمالك، وهناك سعي لحل كل المشكلات، وبعض مسؤولي الزمالك تواصلوا مع كونراد ميشالاك من أجل الوصول إلى حل ودي لأزمة مستحقاته مع الزمالك".

وأضاف أحمد شوبير: ميشالاك تقدم بشكوى وهو ما يهدد الزمالك بإيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، ورغم أن الزمالك لا يحتاج للاعبين بعد التعاقد مع 10 صفقات، لكنه يسعى لإنهاء الأزمة تجنبا إيقاف القيد ولعدم الدخول في أي مشكلات".

وتابع أحمد شوبير: ميشالاك منح الزمالك مهلة لسداد 770 ألف دولار قبل انتهاء إعارته مع النادي بشكل رسمي، والأيام المقبلة ستشهد جلسة بين جون إدوارد ومحامي اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي لمنع إيقاف القيد.

ووجه الجناح البولندي كونراد ميشالاكرسالة وداع مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، بعد إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي بانيتوليكوس اليوناني.