شوبير يكشف عن أزمة جديدة تواجه الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن مفاجأة بشأن أزمة إيقاف قيد جديدة تهدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن كونراد ميشالاك، لاعب الفريق السابق، تقدم بشكوى رسمية ضد النادي.

وأوضح أن إدارة الزمالك بدأت في التواصل مع الجهات المعنية، من أجل احتواء الموقف، والشكوى المقدمة من اللاعب قد تعيد الأبيض إلى دائرة العقوبات، وهو ما يضع الإدارة أمام تحد جديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.