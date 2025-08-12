قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: خطة متكاملة لمواجهة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز
وزيرة التضامن تنعى علي المصيلحي: رجل دولة بصمته باقية في منظومة الحماية الاجتماعية
محمد صلاح يتقاسم صدارة استطلاع TNT Sports لجائزة الكرة الذهبية مع ديمبلي
تأكيدا لـ «صدى البلد».. دينا الشربيني تنفي زواجها من كريم محمود عبد العزيز
من 5 إلى 54 مليار جنيه.. علي المصيلحي ودوره المحوري في دعم تكافل وكرامة
اليوم الـ 13.. قافلة زاد العزة تحمل 3450 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
اول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تعيين سمير حليلة حاكما لقطاع غزة
بدون أقساط.. خصم هذا المبلغ من عداد الكهرباء أبو كارت رسمياً
في ذكرى مرور 8 سنوات.. ليفربول يحتفل بأول هدف رسمي لمحمد صلاح بقميصه
قاضي قضاة فلسطين يعلق على هجوم جماعة الإخوان من تل أبيب على مصر
صيانة ودهان وتشجير.. 17 صورة ترصد استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد
اضطرابات في جيش الاحتلال ومظاهرات لعائلات الأسرى ودعوات لإضراب ضخم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أعظم لاعب.. خالد الغندور يتغنى بأداء أحمد زيزو

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء أحمد سيد زيزو لاعب النادي الاهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"أنا شايف  زيزو طول عمري و ما زلت لاعب جيد جدا بسبب تركيزه وعقليته الاحترافية وكنت أدافع عنه من حملات التقليل في امكانياته  لكن هل طبيعي أن  نفس الناس اللي كانوا بيقللوا من قدراته كلاعب  هما نفس الناس اللي طالعين بيه السما وشايفينه أعظم لاعب".

وأكد سيد مصطفى والد زيزو لاعب النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "بلس 90"، أن الآن جاء وقت الحساب وأنه تم الترفع كثيرًا عن الرد.

وأضاف: الأمور تجاوزت الحدود وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع الزمالك خلال 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة الزمالك قاموا بتحريض الجمهور للإساءة للاعب، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية.

وواصل: تم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة.

زيزو الغندور الاهلي

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

اليوم العالمي للشباب

في يومهم العالمي.. نائب: تعزيز الانتماء وإشراك الشباب بصنع القرار الطريق نحو التنمية

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

رئيس حزب المصريين ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: تميزت مسيرته بالعطاء المتواصل

أحمد سامي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر

أحمد سامي: القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

