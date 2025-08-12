أعظم لاعب.. خالد الغندور يتغنى بأداء أحمد زيزو

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء أحمد سيد زيزو لاعب النادي الاهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"أنا شايف زيزو طول عمري و ما زلت لاعب جيد جدا بسبب تركيزه وعقليته الاحترافية وكنت أدافع عنه من حملات التقليل في امكانياته لكن هل طبيعي أن نفس الناس اللي كانوا بيقللوا من قدراته كلاعب هما نفس الناس اللي طالعين بيه السما وشايفينه أعظم لاعب".

وأكد سيد مصطفى والد زيزو لاعب النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "بلس 90"، أن الآن جاء وقت الحساب وأنه تم الترفع كثيرًا عن الرد.

وأضاف: الأمور تجاوزت الحدود وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع الزمالك خلال 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة الزمالك قاموا بتحريض الجمهور للإساءة للاعب، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية.

وواصل: تم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة.