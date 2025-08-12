نرمين الفقي تستعرض جمالها في إطلالة لافتة

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الأبيض المخطط نسقت معها بنطلون بنفس اللون،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



آخر أعمال نرمين الفقي



كان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.