خطوات بسيطة لـ خفض قيمة فاتورة الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية خفض قيمة فاتورة الكهرباء ونقدم لكم النصائح البسيطة والفعالة التي يمكن اتباعها فى النقاط التالية

نصائح مهمة لاستخدام الراوتر

- فصل الراوتر وقت النوم أو السفر فأثناء السفر أو الليل، لا يتم استخدامه لذلك فصله يقلل الاستهلاك ويخفف الحمل.



- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة

- تقليل من البث الزائد (Reduce Signal Range) لو الراوتر يدعم تقليل مدى الإشارة (Transmit Power)، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة.

-ضرورة تحديث الراوتر باستمرار لإن التحديثات لاتحسن الأداءفقط لكنها تقلل استهلاك الطاقة أيضا.

- استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية Energy Saving Mode

- افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لإنها تستهلك كهرباء إضافية حتى لو لم تكن مستخدمة