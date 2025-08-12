فحوصات طبية لثنائى الأهلي اليوم

يخضع الثنائي ياسين مرعي وأحمد رضا لاعبا النادي الأهلي، لفحوصات طبية مساء الثلاثاء قبل مران الفريق.

وكان حصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعدما خاض الفريق مرانه أول أمس في الثالثة عصرًا.

ويعاني الثنائي من إصابات عضلية وسيتم تحديد موقفهم من التدريبات الجماعية ومباراة فاركو المقبلة بناءًا على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها الفريق.

تطور جديد شهدته أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس الأمريكي والأهلي السابق، قد يقلب الموازين ويعيد اللاعب للمارد الأحمر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ8.5 مليون يورو شاملة الإضافات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.



