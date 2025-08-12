الزمالك يدرس ضم المهاجم الجديد لقائمة مباراة المقاولون

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا ضم أحمد شريف إلى قائمة الفريق للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري ، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في التدريبات الأخيرة ورغبة الجهاز في منحه فرصة الظهور والمشاركة مع الفريق الأول بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام سيراميكا.



ويولي المدير الفني أهمية كبيرة لتجهيز جميع العناصر، سواء الأساسيين أو الوافدين الجدد، لضمان جاهزيتهم الفنية والبدنية للمراحل المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات وحاجة الفريق إلى تنويع الخيارات الهجومية والدفاعية لتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة الدوري.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب

وضع يوجسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تدريبيًا لكل من محمد صبحي ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز مدرب الحراس على تدريبات زيادة سرعة رد الفعل لدى الحراس، بجانب كيفية التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



