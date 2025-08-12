عدي الدباغ يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون

منح البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، الفلسطيني عدي الدباغ وعد خاص بالمشاركة في جزء من مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بعد ظهوره بشكل مميز في التدريبات الأخيرة للفريق.

و الدباغ ظهر بمستوى مميز في التدريبات الأخيرة لنادي الزمالك والمدرب البلجيكي قرر تحفيذ اللاعب بوعده بالمشاركة في جزء من المباراة المقبلة.

والدباغ غاب عن مباراة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بسبب وصوله مصر قبل المباراة بوقت قصير ولم يتدرب كثيرًا مع الفريق قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا.