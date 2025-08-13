فرصة عمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية عن توافر فرصة عمل مميزة لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث كشف الموقع الرسمي للبوابة أن الوظيفة الشاغرة هي مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، على أن يستمر التقديم حتى 9 سبتمبر 2025.

وظائف خالية قدم الان

وأوضح الإعلان أن التقديم متاح اعتبارا من الأحد 10 أغسطس 2025، ويستمر لمدة شهر كامل، مشيرا إلى أن الوظيفة تهدف إلى تطوير وتحديث استراتيجية الموارد البشرية بما يتماشى مع التطورات الحديثة، إلى جانب متابعة التطوير المؤسسي، وإدارة وتنمية المواهب، وتنظيم الاستحقاقات والمزايا، ومتابعة عمليات الموارد البشرية، فضلا عن الاطلاع على أحدث التشريعات والسياسات المنظمة للعمل وإعداد التقارير اللازمة وتقديم المقترحات بشأنها.

المهام والمسؤوليات للوظائف الخالية 


تتضمن مهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية الإشراف على خطط العمل الداخلية، وتطوير اللوائح والإجراءات، ودعم برامج التدريب والتأهيل، والعمل على تعزيز بيئة العمل وتحفيز الكوادر البشرية.

شروط التقديم للوظائف الخالية 


حددت بوابة الوظائف الحكومية عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، وهي:

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بمجال العمل.
إتقان إحدى اللغات الأجنبية.
القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات.
الإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (الأول أ)، أو مدة كلية لا تقل عن 17 عاما في وظائف تتفق طبيعتها مع طبيعة العمل المطلوب.
اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجهاز رقم 22 لسنة 2019.
الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة الوظيفة.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هذه الفرصة ضمن خططه لتعزيز الكفاءات البشرية وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، حيث ينتظر أن تسهم هذه الوظيفة في دعم جهود التطوير الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

