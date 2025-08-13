قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
تحقيقات وملفات

موجز الوادي الجديد| تكريم أوائل خريجي دورات التدريب المهني.. واستقرار في أسعار الخضروات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تكريم أوائل خريجي دورات التدريب المهني بمديرية العمل

كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،  أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية التي نفذتها مديرية العمل بالمحافظة ، للشباب بمركزي الخارجة وباريس، بحضور أحمد طليب مدير عام مديرية العمل،بمقر مركز التكوين المهني.

وسلّمت نائب المحافظ الخريجين البالغ عددهم ٢٧ شابًا وفتاة، عدد من ماكينات الخياطة و شنط أدوات صيانة، وشهادات تقدير؛ تقديرًا لتميزهم في الدورات التي تم تنفيذها في مجالات التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والكهرباء والسباكة، موجهةً بحصر رواد المشروعات من خريجي هذه الدورات؛ لنقل الخبرات وتقديم نماذج ملهمة في ريادة الأعمال، وتكريم المشروعات المتميزة منهم.

كما أدارت حوارًا مفتوحًا مع المتدربين حول أوجه الاستفادة من البرامج التدريبية ومقترحاتهم وآرائهم لتطوير المحتوى وتعزيز المهارات المكتسبة من هذه البرامج. كما أشارت إلى إتاحة المحافظة العديد من الفرص لتطوير المهارات والقدرات لشباب المحافظة؛ لتواكب احتياجات سوق العمل ،من خلال مراكز التدريب على علوم الحاسب الآلي ومركز إبداع مصر الرقمية و معهد لغات القوات المسلحة، بالإضافة إلى الدورات التي تقدمها وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات في مجالات البرمجة والذكاء الإصطناعي.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي دورة تدريبية للتفصيل والخياطة لعدد من المتدربات، حيث أشادت بجودة المنتجات وتميز المتدربات في اكتساب مهارات الخياطة وصيانة الماكينات .

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد ، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  12 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 15 إلى 20 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 35 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 30، 35 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30، 40 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفيه.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين.

استقرار أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع استمرار إجازة نهاية العام واستمرار رحلات التنزه ورحلات السفاري.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 67 و72 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 163 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الزراعي المتنامي، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني فيها، لما له من أثر مباشر في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض.

وتوفر البيئة الجغرافية والمناخية في الوادي الجديد ظروفًا مواتية لتربية الدواجن في بيئة صحية خالية من مسببات التلوث، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج وسلامته الصحية.

 كما ساهم دعم الدولة لمشروعات الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتقديم الأعلاف والخدمات البيطرية، في زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع المحلية الموجودة في ربوع المحافظة.

ويعتمد السوق المحلي بشكل كبير على إنتاج هذه المزارع، بالإضافة إلى الكميات الواردة من المحافظات المجاورة لسد الفجوات الموسمية، خاصة في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية.

وتحرص الجهات التنفيذية بالمحافظة على تنسيق الجهود مع التجار والموردين لضبط أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تدريب فعاليات

