«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصة إنسانية مؤثرة، بطلها شقيقان؛ أحدهما استولى على منزل شقيقه بطريقة غير مشروعة.

بعد هذه الواقعة، توجّه الأخ المظلوم إلى الحرم المكي، وحرص على الدعاء لأخيه بالهداية إلى الحق، وأن يهدي الله قلبه قبل فوات الأوان، بدلًا من الدعاء عليه.

ورفض الأخ المظلوم أن يدعو على شقيقه أمام الكعبة المشرفة، في موقف يعكس رحمة وعفوًا منه، وتفضيله للمحبة والأخوة على مشاعر الغضب والانتقام.

الأخ المظلوم من الحرم المكي

وجاءت التعليقات على المقطع مؤثرة، ومن أبرزها:

حسبي الله ونعم الوكيل، كل اللي يقبل على نفسه شقى وتعب غيره.

إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يجيرك في مصيبتك ويعوضك خير، ويصلح حاله ويرد إليه بصيرته يا رب.

حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استحل حقًّا ليس له، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسلّط وسكت عن الحق.

ربنا يسامح في كل شيء إلا حقوق العباد، ربنا يهديه.