محافظات

«72 ساعة» كحد أقصى لقوائم الانتظار ببورسعيد.. والمحافظ يطلق آلية جديدة لتلقي الشكاوى|صور

محمد الغزاوى

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي الصحي، والذي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تنسيق الجهود وتحديد الأولويات الصحية المحلية والتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجه المنظومة الصحية داخل المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، وممثلي الجهات الصحية بمحافظة بورسعيد وأعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، ناقش المحافظ مع الحضور البنود الرئيسية الخاصة بانعقاد وتشكيل المجلس، مؤكداً على التعاون المستمر مع نواب بورسعيد والجهات الصحية وأعضاء المجلس الإقليمي الصحي لخدمة المواطنين على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ بورسعيد خلال المجلس ضرورة العمل على تقديم كامل الدعم لأية خدمات تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الطبية والصحية للمواطنين، وقرر أن يكون الحد الأقصى لقوائم الانتظار 72 ساعة، وعلى المواطنين في حالة تجاوز هذا الحد الاتصال فوراً بالرقم الخاص بتلقي الشكاوى 15344، أو الاتصال على الرقم الخاص بمركز عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ 0663222945، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بسرعة لتنفيذ طلباتهم.

وشهد المجلس مناقشات حول عدد من المشكلات والمعوقات بالمنظومة الصحية في بورسعيد، والتي تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، منها سهولة توفير الخدمات الطبية لمريض الأورام بالمحافظة، وسد العجز في أسرة الرعاية، وتوافر بعض الأدوية، والتنسيق الإداري بين بعض المؤسسات الصحية.

ووجه المحافظ بدراسة التحديات التي تواجه القطاع الصحي مع تحديد رؤية واضحة للتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً على انعقاد المجلس بعد أسبوع لمناقشة الموقف النهائي لعدد من القرارات التي تم اتخاذها.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمود حسين والنائب أحمد فرغلي بالشكر للمحافظ على دعمه لتأسيس المجلس، والعمل على سرعة حل المشكلات والتحديات التي يشهدها القطاع الصحي ببورسعيد، وإيجاد الحلول الممكنة التي تكفل جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

يرأس المجلس محافظ بورسعيد، ويضم في عضويته كل من السكرتير العام للمحافظة، وعميد كلية الطب بالمحافظة، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية، ومدير عام الشئون الصحية، ومدير فرع هيئة التأمين الشامل، ومدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد، ومدير فرع هيئة الإسعاف، وعميد كلية التمريض، ومدير المعهد الفني الصحي، ومدير إدارة العلاج الحر، وأحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة بالمحافظة. ويعين المحافظ نائباً للرئيس ذو خلفية طبية، مع تعيين أمين عام المجلس، وعضوين من المجالس النيابية. ويعقد المجلس جلساته شهرياً، ويجوز لرئيس المجلس عقد جلسات طارئة في حالة وجود موضوعات تمثل أهمية قصوى يحددها رئيس المجلس.

