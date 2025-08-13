شاشة OLED وبطارية جبارة .. إليك مواصفات هاتف Realme GT 8 Pro

تستعد شركات الهواتف الذكية الصينية لإطلاق هواتف رائدة جديدة في الأشهر الأخيرة من هذا العام في الصين. وبينما يُتوقع أن تكون شاومي هي الشركة الوحيدة التي ستُطلق سلسلة هواتف شاومي 16 الرائدة في سبتمبر، من المتوقع أن تُطلق العديد من الشركات الأخرى هواتف رائدة جديدة في أكتوبر.

هواتف Realme GT 8

كشف منشور جديد على ويبو من قِبل المُسرب سمارت بيكاتشو أن أكتوبر سيشهد إطلاق هواتف رائدة من ريلمي وآي كيو أو .

تزعم شركة DCS أن هواتف Realme و iQOO الرائدة ستُطرح في أكتوبر من هذا العام

أكدت Realme بالفعل إطلاق سلسلة هواتف Realme GT 8 في أكتوبر من هذا العام في الصين. ومن المتوقع أن تضم هذه المجموعة هاتفي Realme GT 8 وGT 8 Pro، وكلاهما مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2.

في حين بدأت iQOO بالفعل بالتلميح إلى موعد إطلاق هاتف iQOO 15 ، إلا أنه من المبكر جدًا تأكيد موعد إطلاقه.

يزعم المُسرب سمارت بيكاتشو أن iQOO 15 سيُكشف عنه في أكتوبر. وتتضمن المجموعة أيضًا هاتف iQOO 15 Ultra، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف عن تأجيل إطلاقه إلى النصف الأول من العام المقبل .

زعم المُسرب أيضًا أن هاتف iQOO 15 سيُزوَّد بشاشة AMOLED من سامسونج تدعم دقة 2K. بالإضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite 2، سيصل iQOO 15 مزودًا بمعالج ألعاب مُطوَّر ذاتيًا.

كشفت تقارير سابقة أن الهاتف سيضم شاشة LTPO بقياس 6.85 بوصة مزودة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية ، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، تتضمن كاميرا مقربة ثلاثية الأبعاد . وقد يضم بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، ويعمل بنظام أندرويد 16 المستند إلى نظام التشغيل OriginOS 6.

من المتوقع أن يتضمن إصدار Ultra، الذي سيصل العام المقبل، ميزات إضافية مثل مروحة تبريد مدمجة، وأزرار تشغيل للألعاب، وشحن لاسلكي.